Tony Cairoli domina il GP di Finlandia

Una doppietta schiacciante che gli consegna la terza vittoria consecutiva nella tripla trasferta del nord Europa e soprattutto un bel vantaggio su Paulin, il diretto inseguitore che dopo Maggiora è stato schiacciato da Cairoli, che dimostra la sua supremazia, e ora in campionato vanta un vantaggio di 99 punti quando mancano cinque Gp al termine della stagione e dieci manche. Per quanto concerne i numeri, per Cairoli si tratta della 62° vittoria in carriera e l’ottava della stagione. Ora il mondiale cross si prende una settimana di vacanza per poi tornare in pista il 28 luglio per il Gran Premio di Germania.