Pikes Peak: trionfo con record per Loeb

Sebastien Loeb da urlo in Colorado. Il francese, nove volte campione del mondo di rally, ha dominato la Pikes Peak , mitica gara in salita. Alla guida della Peugeot 208 T16 con 875 cv ha stabilito il nuovo record della corsa percorrendo i 19,99 km della scalata in 8'13"878. Addirittura 1 minuto e 33 secondi più veloce del precedente primato. Loeb, che dall'anno prossimo correrà il Mondiale turismo con la Citroen, ha ottenuto la media di 145,27 km/h. Seconda piazza per Rhys Millen a 49" davanti a Jean-Philippe Dayraut a 1'29".

"Per me, questa è stata la gara dell'anno - ha commentato Loeb al traguardo - . All'inizio c'era un po' di pressione, perché sapevo che era stato fatto tanto lavoro, con molti investimenti da parte di Peugeot. Sono davvero felice visto che è stata una corsa molto buona alla fine. Davvero non mi aspettavo qualcosa di meglio di 8'15", ma chiudere in 8'13" è stato fantastico. Prima della partenza non sapevo se dovevo spingere al massimo o se devo solo spingere ad un ritmo comodo per assicurarmi la vittoria. Alla fine, ho deciso di spingere al limite. E 'stato bello, ho avuto tutto sotto controllo dall'inizio alla fine. Non abbiamo mai avuto momenti di preoccupazione".