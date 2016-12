Le Castellet, muore dopo un incidente il pilota italiano Andrea Mamè

Finisce in tragedia il Super Trofeo Blancpain Lamborghini . Sulla pista francese di Le Castellet , infatti, il pilota italiano Andrea Mamè (Bonaldi Motorsport) ha perso la vita dopo un incidente al primo giro che aveva coinvolto diverse auto. La vettura del 41enne milanese, dopo la carambola in pista, si è schiantata frontalmente sulle protezioni. Nonostante l'immediato trasporto in ospedale, Manè è morto per le ferite riportate.

Mamè è stato coinvolto in un tamponamento a catena. Lo scontro fra le auto si è verificato subito dopo la partenza. Tutti i piloti, come rende noto la Lamborghini, sono stati soccorsi al centro medico del circuito, ma il pilota italiano non ce l'ha fatta. Mamè, che alla gara del trofeo Lamborghini correva con una vettura della Bonaldi Motorsport, era un pilota esperto e al suo attivo aveva molte partecipazioni in competizioni sportive gt e anche rally. A nome di Automobili Lamborghini il Presidente e Amministratore Delegato Stephan Winkelmann ha espresso la sua tristezza personale ed espresso il cordoglio di tutta la società alla famiglia e alla squadra del pilota scomparso. La casa autonobilistica ha anche fatto sapere che lavorerà con le autorità del circuito nell'inchiesta per stabilire fino in fondo le cause dell'incidente.