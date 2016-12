Citroen al Mondiale Turismo con Loeb

La Citroen ha confermato che l'anno prossimo correrà nel Mondiale Turismo, dedicando minori attenzioni ai rally. E il pilota di punta della squadra per il WTCC sarà Sebastien Loeb. "Non vedo l'ora di scendere in pista e iniziare i test - ha detto il nove volte iridato - . Ho utilizzato quest'anno per provare nuove esperienze e migliorare il mio livello di guida. Non mi aspetto di ottenere delle vittorie subito, ma sono determinato ad arrivarci".