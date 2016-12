Alessia Polita, sorrisi e un appello: "Non lasciatemi sola"

Nemmeno due settimane dopo l’incidente che l’ha costretta ad una vita difficilissima in cui deve fare i conti con una paralisi dalla vita in giù, Alessia Polita sorride. Sorride davanti all’obiettivo, e scava forza giù nel profondo. Intanto ha costituito - come sapete - la Onlus Lady Polita , che ha lo scopo di aiutare lei ma anche quello di lanciare nuovi progetti che mettano l’esperienza di Alessia al servizio degli altri. Ci sta pensando la pilotessa jesina, che non potrà tornare a casa per almeno altri tre quattro mesi, il tempo necessario per affrontare la riabilitazione che possa restituirla preparata alla nuova vita.

Fa di più Alessia, parla. Lo fa con il Corriere Adriatico, rilasciando un’intervista dolcissima ed esemplare nello stesso tempo. Parla dei propri sogni di donna, una donna diversa dalle altre nel mestiere, uguale alle altre nel sogno di indossare un abito bianco per sposarsi, metter su famiglia, avere dei figli. Parla dell’incidente e del destino. Parla di reazione, di forza e di rabbia per il fatto di essere diventata più popolare come donna ferita di quanto non lo fosse come pilota. E ha un invito per tutti: “Fatevi avanti, non lasciatemi sola. E’ ora che ho bisogno di voi”.

ALCUNI PASSAGGI DELL'INTERVISTA AL "CORRIERE ADRIATICO"

"E' durissima, ma devo andare avanti, mi spaventa pensare di farlo senza gambe. Di Misano ricordo che è rimasto incantato il gas in una curva dove gli spazi di fuga non c'erano o comunque erano ridotti. Forse era destino che mi dovessi fermare".

"Ho pensato di lasciare il motociclismo, avevo qualche titubanza negli ultimi periodi quando salivo in moto. Pensavo di fare uno stop perché l'anno era quello che era, i soldi non c'erano. Avevo pensato di seguire il mio ragazzo (Eddi La Marra ndr), per non lasciare direttamente il mondo delle corse, ma non ho fatto in tempo, il destino mi ha preceduta nel mondo peggiore''.".

"Adesso mi spaventa il dover affrontare la vita, che deve andare avanti con le stesse cose di prima anche se in modo diverso. Quella che sto vivendo è una situazione brutta, orribile. Cerco di non soffermarmi a pensare, altrimenti divento matta.

"Volevo il matrimonio, ora è un sogno storpiato. Tanti si sono ricordati di me solo adesso, i riflettori si sono accesi sul fatto che Alessia Polita resterà paralizzata, e non prima quando conquistavo il podio. E' così triste. Vorrei dire ai veri amici di farsi avanti. Non lasciatemi sola, ora piu' che mai ho bisogno di voi''.