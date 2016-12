L'Audi vince la 24 Ore di Le Mans: Kristensen da record

Continua l'egemonia dell' Audi alla 24 Ore di Le Mans : dodicesimo successo negli ultimi 14 anni. La 90.esima edizione della corsa endurance più famosa e prestigiosa è stata vinta dalla R18 e-tron Quattro guidata dal trio McNish, Duval e Kristensen . Per il danese è la nona vittoria della corsa ed è un record assoluto. Seconda piazza per la Toyota Ts 030 Hybrid pilotata da Buemi, Davidson e Sarrazin davanti all'altra Audi di Genè, Di Grassi e Jarvis.

Tom Kristensen ha poi dedicato la vittoria al connazionale e amico Allan Simonsen, il pilota deceduto tragicamente a 34 anni dopo pochi minuti dalla partenza di questa edizione della 24 Ore di Le Mans, e al padre da poco scomparso. Pochi e sobri festeggiamenti dunque per il record ottenuto dal pilota danese, che si è commosso sul podio dove è stato premiato da Jacky Ickx.

In LMP2 vittoria per l'equipaggio Baguette-Gonzalez-Plowman con la Morgan-NIssan che precedono Pla-Hansson-Brundle sempre con la stessa auto. Terzo gradino del podio per il trio Rusinov-Martin-Conway con l'Oreca. Nella categoria GTE Pro doppietta per la Porsche con Lieb-Lietz-Dumas e Bergmeister-Pilet-Bernhard che hanno preceduto l'Aston Martin pilotata da Dumbreck-Mucke-Turner. Infine nella GTE AM la Porsche di Narac-Bournet-Vernay ha preceduto le Ferrari guidate da Perazzini-Casé-O'Young e da Gerber-Griffin-Cioci.