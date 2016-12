MOTOCICLISMO Per far ripartire Lady Polita La Costituzione della Onlus e la lettera aperta del fratello Alex

GUIDO MEDA 21 giugno 2013

E’ semplice, cliccate "mi piace" e badate al contenuto della pagina ufficiale www.facebook.com/ladypolita51 per aiutare Alessia Polita. Ora, come molti altri, ne ha davvero bisogno. Alessia Polita è una ragazza jesina di 27 anni che da una vita ha le moto in testa, attorno, in famiglia. Il papà Giancarlo è meccanico, il fratello Alex è un pilota molto noto, per dire. Già per dire. Per dire che anche lei ha cominciato da piccola a darci dentro fino a diventare pilota a sua volta e a vivere per quello, di quello. Non perché fosse una moda, non per essere diversa da chi lavora in boutique o dietro ad una scrivania. I Polita sono veri e sanguigni, non posano, non recitano una parte. Se si fa si fa per passione, giacché le moto e la velocità comportano dei rischi e pure dei sacrifici. E quelli che di moto campano con comodità si contano sulle dita di due mani. E’ importante saperlo, perché la seconda parte della storia richiede invece autenticità da parte nostra.

La seconda parte della storia è quella che forse avete letto sui giornali o sentito in tv. Fino a dieci giorni fa di Alessia Polita pilota si parlava poco in funzione del fatto che non correva in campionati particolarmente mediatici, ma di Alessia Polita pilota si è parlato molto in funzione del fatto che è una ragazza che ha avuto un bruttissimo incidente, a Misano, durante il Campionato italianovVelocità, categoria Stock600. Senza entrare nel dettaglio della dinamica diciamo che la moto, terribile a volte, ha avuto poca pietà con lei e con la sua famiglia. Le ha tolto l’uso delle gambe, costringendola quasi certamente ad un futuro in sedia a rotelle. In un’alternanza di fasi in cui i medici in questo periodo la stanno sottoponendo (con finalità terapeutiche) a stati di coma farmacologico ad altri di risveglio consapevole, Alessia ha appreso della sua nuova condizione, ma ha anche lasciato di stucco quelli che stavano accanto al suo letto. Ripartiamo. Ripartiamo più forte. Ripartiamo cercando di dare un senso a quello che è accaduto. Verranno anche tempi più duri, più strettamente connessi alla consapevolezza di una vita che ora si fa inevitabilmente difficile. I Polita sono veri anche nella sincerità con cui ci chiedono un aiuto concreto. Oggi, proprio oggi, è nata la onlus “Lady Polita”, che ha dapprima la finalità di aiutare Alessia a ripartire, ma anche di mettere poi al servizio del prossimo la sua vita, la sua forza e la notorietà della sua storia. In allegato la lettera meravigliosa che il fratello di Alessia, Alex, ci ha pregato di diffondere.

LA LETTERA DI ALEX Ciao a tutti, sono Alex il fratello di Alessia Polita. Scrivo ora che il primo passo è stato fatto, o almeno proviamo a compierlo, perché solo chi è “colpito” da una cosa così grande può capire cosa si possa provare in certi momenti . Alessia è impressionante! Forte, invincibile! Ci da lei stessa la carica, riesco ad essere più lucido anche io ogni volta che la vedo o ci scambio qualche parola. Ha una forza e una tempra che credevo fossero ben lontane da lei e molto più vicine a me. Invece ancora una volta mi smentisce. Alessia è davvero la ragazza delle imprese impossibili; magari questa è molto più dura delle ultime compiute, ma credo che in qualche modo ne verremo fuori, insieme! Abbiamo una grande fortuna, siamo una famiglia molto unita. A casa nostra si respira un’aria diversa, l’aria della passione, del sacrificio, della voglia di fare. Presto, prestissimo, vista la rapidità di ripresa del fisico di Alessia ci aspetterà il lungo cammino della fisioterapia. Non ci spaventa nemmeno questo, visto le tante, tantissime persone che ci danno conforto ogni giorno e le innumerevoli proposte di solidarietà. Dopo un comprensibile pudore abbiamo deciso, io e la mia famiglia, di accettare l’aiuto che fin dai primissimi giorni ci è stato offerto. Per contribuire è possibile farlo grazie ad una associazione: la LADY POLITA ONLUS, costituita ieri sera per assicurare un futuro migliore a mia sorella, che non avrà più la possibilità di farlo in totale autonomia. Di tutti i contributi sarà data puntuale informazione ad Alessia, così come i donatori saranno informati sull’andamento delle cure. Stiamo ragionando sulle azioni future da intraprendere con la Onlus per cercare di rendere un servizio socialmente utile anche agli altri. Ci stiamo pensando e vorremmo farlo insieme ad Alessia, quando sarà nel pieno delle sue forze.. Io vorrei ringraziarvi uno ad uno, ma credo che un’elenco telefonico non basterebbe per contenere tutti voi. Vi abbraccio tutti. Alex Polita e famiglia