Papà Polita: "Alessia ha già capito tutto"

"Alessia rimarrà in ospedale a Cesena una decina di giorni. Poi andrà in un centro di riabilitazione. Per lei correre in moto era tutto. Aveva grande talento e l’ambizione di mostrarsi alla pari con tanti uomini", ha aggiunto parlando alla Gazzetta dello Sport. Ancora non è chiara la causa dell'incidente, anche se sembra che sia dovuto a un problema tecnico, forse all'acceleratore: "Ho visto Alessia tagliare dritto la curva 16, prima del rettilineo finale. Mi sono lanciato tra i soccorritori. Lei era vigile. Mi ha detto che stava bene, ma non riusciva a muovere le gambe. Ha spiegato che la moto ha avuto un problema meccanico. Era il giro di riscaldamento. Il giorno prima Alessia era scivolata, ma la moto non pareva danneggiata".