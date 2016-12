Moto, Alessia Polita resterà paralizzata

La campionessa italiana di motociclismo, la ventisettenne Alessia Polita , resterà paralizzata. Lo ufficializzano fonti mediche. Fatale è risultata la lesione al midollo spinale riportata dopo la caduta durante le qualifiche del Campionato italiano di velocità . Alessia ha perso in maniera permanente la mobilità del corpo dal petto in giù. L'incidente potrebbe essere avvenuto a causa di un guasto meccanico che le avrebbe impedito di ridurre la velocità.

La Polita, caduta sabato a Misano in avvio della seconda sessione di prove ufficiali del Campionato italiano velocità, è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico al rachide "per frattura da scoppio della dodicesima vertebra dorsale, con lesione del midollo spinale". La giovane - riferisce il sito del Civ - è in prognosi riservata, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Bufalini di Cesena.



Nella stessa curva del circuito romagnolo, durante il GP d'Italia della classe 500 (anno 1993), cadde lo statunitense Wayne Rainey, che nell'incidente perse l'uso delle gambe.