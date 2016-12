Vuoi fare il pilota? Vieni in TV!

Ancora pochi giorni e pochi posti disponibili per partecipare alla data del 5 luglio , all' autodromo di Franciacorta (BS). La pista che diventerà il teatro di una puntata speciale , che sarà trasmessa in televisione sulle reti Mediaset , dedicata alla celebre scuola italiana per motociclisti . L'occasione giusta per provarci e vivere un sogno. Un evento straordinario, per provare a diventare pilota, aperto al principiante come all'esperto.

Dunlop Moto Academy by Riding School è l'evento per chi vuole avvicinarsi al mondo adrenalinico del motociclismo amatoriale e racing, con l'inedita possibilità di imparare i trucchi della velocità in tutta sicurezza, diventando protagonista davanti alle telecamere. Dove il sogno di sentirsi pilota è aperto a tutti! Quindi dal neo patentato al macinatore di chilometri, su strada e in pista, che avranno la possibilità di mettersi alla prova per un giorno, in sella con i migliori piloti d'Italia e del mondo, nei panni di istruttori. Con tanto di ingegneri e i tecnici del Motomondiale e della Superbike, pronti a farvi vivere un'esperienza unica e irripetibile, per capire cosa significa essere davvero piloti.



Il programma è semplice e passa dagli esercizi di base, buoni per migliorare la confidenza col manubrio - anche di custom, scooter e maxi touring - ai consigli per guidare sicuri su strada e in pista. Fino ai segreti della velocità (il setting, la messa punto della moto etc...) per chi vuole provare a gareggiare. "Il tutto in sicurezza e davanti alle telecamere della TV".



Non fate i timidi, perché piloti non si nasce, ma si diventa alla Dunlop Moto Academy!



Per le iscrizioni e informazioni contattare ridingschool@autodromodifranciacorta.it; tel. Ufficio 030/ 7146091; tel. Cell. 346/3629971.