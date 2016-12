Sabato e domenica il Mondiale torna a Maggiora dopo 14 anni

A 14 anni di distanza, il motocross mondiale torna a Maggiora. Era il 1999 quando il GP d'Italia della 250 ha fatto tappa per l'ultima volta sulla pista novarese, ma indimenticabile è rimasta l'edizione del Nazioni del 1986, quando 50mila persone assistettero al successo degli Usa di Johnson, O'Mara e Bailey. Sabato e domenica la mitica pista del "Mottaccio del Balmone" ospiterà di nuovo i piloti più forti, in un weekend che vedrà in gara tutte le categorie iridate: dalla MX1 alla MX3, passando per MX2 e donne. Merito degli organizzatori Paolo Schneider e Stefano Avandero, che hanno riaperto un impianto abbandonato per oltre dieci anni, riportando non solo il Mondiale individuale, in calendario fino al 2020, ma anche il Nazioni, previsto a Maggiora nel 2016.