Per chi va in moto la Sicurezza non è mai troppa. A volte un buon consiglio applicato alla guida può cambiare faccia al destino. Il 5 luglio, all’autodromo di Franciacorta (BS), la Dunlop Moto Academy , in collaborazione con la Riding School , offre la grande opportunità a ogni tipo di motociclista. Neo patentati, esperti macinatori di chilometri su strada e pistaioli avranno la possibilità di tornare a scuola per un giorno, per approfondire la materia che più li appassiona: il motociclismo .

Dagli esercizi di base, volti a migliorare la confidenza col manubrio anche di custom e maxi touring da tre quintali, ai consigli per un prudente esordio in pista, fino ai pruriti di chi sogna di diventare pilota, imparando il metodo di lavoro in team e migliorando la capacità di messa a punto della moto. Una vera accademia dell’insegnamento motociclistico, con i migliori piloti d’Italia e del mondo, in cattedra nei panni di istruttori, oltre ad ingegneri e tecnici del Motomondiale e della Superbike nel ruolo di docenti “speciali”. Perchè migliorare la tecnica di guida e l'assetto della propria moto significa soprattutto aumentare i margini di Sicurezza, un traguardo che non deve distinguere il motociclismo in categorie. Inoltre, tutti i partecipanti saranno ripresi dall’occhio delle telecamere di Mediaset, per diventare protagonisti esclusivi di un grande speciale dedicato alla scuola motociclistica realizzato per la televisione.

Per le iscrizioni e ulteriori informazioni contattare ridingschool@autodromodifranciacorta.it ; tel. Ufficio 030/ 7146091; tel. Cell. 346/3629971.