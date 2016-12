KTM, Tony Cairoli riparte: "Voglio un altro titolo nel 2016"

18 novembre 2015

Tony Cairoli è pronto a ripartire per un grande 2016, dopo una stagione invece piuttosto sfortunata: "Quest'anno è andato un po' così, ma le ambizioni restano sempre quelle. L'anno prossimo vogliamo portare a casa un altro titolo. Il 2015 è stato molto difficile a causa dell'infortunio, ma siamo contenti che la riabilitazione sia andata nel verso giusto. Con il braccio sono di nuovo al 100%. Da due settimane ho ricominciato a lavorare sulla moto, stiamo settando tantissime cose. L'anno scorso sono montato sulla 450 a stagione in corso, la moto è molto potente e mi sono dovuto adattare. Quest'anno invece partiremo con un po' più d'anticipo e faremo una moto a misura per me. Cercheremo di arrivare pronti alla prima del Mondiale".



Non solo Motocross per il campionissimo di Patti, ma anche l'imminente partecipazione al Rally di Monza: "Si tratta di una passione che coltivo sin da piccolo e ora ho la possibilità di disputare molte più gare rispetto al passato. Sono contento di poter coltivare questa vecchia passione e di poterla trasformare in una nuova possibilità. Speriamo che quest'anno vada meglio dell'anno scorso. Quello di Monza è più uno show che un rally, ma noi siamo sempre migliorati e quest'anno speriamo di potercela giocare per il podio".