24 Ore di Le Mans: Alonso trionfa al debutto

17/06/2018

La svolta della gara nelle prime ore della mattinata, quando l'equipaggio guidato da Alonso ha preso il largo sull'altra Toyota guidata dall'inglese Mike Conway, dal giapponese Kamui Kobayashi e dall'argentino Jose Maria Lopez, accumulando due giri in vantaggio nonostante due penalità di un minuto durante la notte per eccesso di velocità sotto bandiere gialle. Con il successo di Le Mans, Alonso vede sempre più a portata di mano la mitica Triple Crown del Motorsport avendo già vinto in carriera due volte il GP di F1 di Montecarlo. Ora al pilota spagnolo manca la 500 miglia di Indianapolis per eguagliare un'impresa riuscita in passato soltanto all'inglese Graham Hill.

ALONSO: "SENSAZIONE INCREDIBILE"

"È una sensazione incredibile! Sono ancora un po' scioccato... In questo momento, è difficile esprimere le emozioni". Fernando Alonso è al settimo cielo per il successo nella 24 Ore di Les Mans con la Toyota. "Guardare l'ultima mezz'ora di Kazuki (Nakajima, ndr) in televisione è stato molto stressante. Non sapevo se guardare, dormire o guardare la MotoGP. L'adrenalina che abbiamo ora, questi sentimenti, superano la fatica e lo stress. Sono molto orgoglioso dei miei compagni di squadra e del team", aggiunge lo spagnolo. "È un incredibile successo vincere a Le Mans. La preparazione è stata perfetta e anche la gara", prosegue.



Sull'obiettivo di vincere a Indianapoli per la Triple Crown, Alonso spiega: "L'IndyCar è un obiettivo molto importante. Mi attrae cercare di conquistarla e vedere se posso essere un pilota ancora migliore e più completo. Battere gli specialisti dell'ovale e dell'Endurance, che conoscono tutti i segreti, è molto allettante come obiettivo".