24 Ore di Le Mans: Toyota e Alonso in pole position

15/06/2018

Il sogno di Fernando Alonso di vincere la 24 Ore di Le mans è vivo. La Toyota numero 8 dello spagnolo, che guiderà con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, partirà in pole position nella 86.esima edizione. È stato proprio il giapponese a piazzare la TS050 Hybrid davanti a tutti con il grande tempo di 3'15"377 prima dell'arrivo della pioggia. Doppietta giapponese con l'altra Toyota, la numero 7 guidata dal britannico Mike Conway, dal giapponese Kamui Kobayashi e dall'argentino Jose Maria Lopez, che non ha migliorato il suo tempo di 3.17.377 firmato mercoledì durante la prima sessione.



Toyota è l'unico produttore della classe regina LMP1, con due prototipi ibridi. L'inizio dell'86.esima edizione della 24 ore di Le Mans con 60 vetture al via, è in programma sabato alle 15.00 e sara' effettuato dallo spagnolo Rafael Nadal fresco vincitore del Roland Garros.