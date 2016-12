Simona Ventura: "Per il bene dei miei figli cerco un ponte con Stefano Bettarini"

23 maggio 2016

Una contro tutti. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, Simona Ventura è cambiata. Racconta di essere tornata la Supersimo di un tempo e parla per la prima volta delle sue fragilità. Non solo. Quando era ancora su Cayo Paloma l'ex marito Stefano Bettarini l'ha attaccata duramente. Ora l'ex naufraga si difende, ma apre un porta: "Separarsi nelle coppie è sempre il fallimento di un progetto. Cerco un ponte col mio ex marito perché abbiamo due figli".

"Non ho mai conosciuto qualcuno che si separasse a cuor leggero - ha detto la Ventura al Maurizio Costanzo Show - E' sempre il fallimento di un progetto e da questo fallimento molte volte nascono delle guerre. Chi va in mezzo in queste guerre sono i figli. In una coppia chi ha più buonsenso è giusto lo usi. Io sono andata avanti, ho un'altra storia con quello che spero sia il mio compagno per tutta la vita, ma lui sarà sempre il padre dei miei figli".

Simona racconta anche l'origine della sua fragilità, che ha riscoperto e vinto grazie all'Isola. "Quando io ero un'adolescente ero molto solitaria - ha proseguito - mi chiudevo sempre in camera mia, non volevo quasi mai uscire, avevo paura di essere ferita. Per la paura di essere ferita io cercavo sempre la solitudine. Adesso l' ho superato, però lì in quel tipo di solitudine ho rivisto quell'incubo che ho affrontato e vinto".

La conduttrice parla della sua esperienza nel reality che ha condotto per tanti anni: "La rifarei mille volte e non ho sbagliato niente. Fossi arrivata in finale avrebbero detto che sarei stata favorita. Così io ho acquistato il massimo e non sono stata favorita per niente, anzi sono stata penalizzata perché non si voleva dare la percezione che io fossi favorita. Mi son messa al pari degli altri, volevo fare un'Isola come gli altri. Non farmi capire dai ragazzi dell'Isola è stato probabilmente uno sbaglio, o probabilmente hanno interpretato male loro. E' uscito il mio vero io e io sono quella dalla terza puntata in poi. Se sono uscita pazienza".