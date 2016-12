Sabrina Salerno: "Parlo con i morti e prego la Madonna"

6 maggio 2016

In cantiere ha un film, un nuovo progetto discografico e tanti concerti in giro per il mondo, ma, a 48 anni splendidamente portati, Sabrina Salerno racconta anche il suo rapporto con la fede e la spiritualità: "Con il cristianesimo ho un rapporto conflittuale. Pur essendo credente, non riesco ad accettare determinati obblighi e imposizioni", spiega nell'intervista ad Aldo Dalla Vecchia. "La spiritualità va al di là della religione – continua – oggi prego molto, sia nei momenti belli sia in quelli meno belli. Lo faccio per ringraziare, ma anche per trovare conforto e aiuto. Mi viene naturale rivolgermi a Maria", confessa.



Parlando di spiritualità, la showgirl fa anche una rivelazione: "Spesso ho fatto sogni premonitori – dice - Prima di scoprire di essere incinta, l’ho saputo in sogno. E adesso mi capita di 'sentire' in anticipo la gravidanza delle amiche. A una di loro ho preannunciato che era in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina. Lei mi ha dato della matta… Salvo poi scoprire di essere incinta di due gemelli, un maschio e una femmina".



Sabrina Salerno confessa però di essere anche un po' superstiziosa: "Ho notato che ogni volta che mi metto qualcosa al contrario, come un maglione o una T-shirt, le cose poi vanno benissimo", dice. E svela qualche retroscena anche sui tanti vip con i quali in passato ha lavorato: "Ciascuno ha i suoi piccoli riti e scaramanzie, per esempio Raffaella Carrà non ama il viola e non si siede a tavola se si è in tredici".