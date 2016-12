RadioMediaset, nasce la capogruppo di tutte le attività radio

2 luglio 2016

Nasce oggi "RadioMediaset" a cui faranno capo tutte le attività radiofoniche del Gruppo. "RadioMediaset" riunisce le partecipazioni in R101, Radio 105 e Virgin Radio, le tre emittenti che insieme alla partnership con Radio Monte Carlo, detenuta da Alberto Hazan, compongono il primo gruppo radio in Italia per ascolti e raccolta pubblicitaria.