Paperissima Sprint, Maddalena Corvaglia: "Sono tornata in famiglia, ma senza nostalgia"

3 luglio 2016

Sedici anni fa Maddalena Corvaglia sgambettava sul bancone con Elisabetta Canalis e quest'anno è tornata sul 'luogo del delitto' per condurre "Paperissima Sprint Estate", in onda su Canale 5 ogni sera alle 20.40. Un ritorno in famiglia per lei, come spiega a Tv Sorrisi e Canzoni, ma senza nostalgia per i tempi in cui era Velina: "Non sono il tipo di persona che vorrebbe avere sempre vent'anni".