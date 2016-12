Nina Soldano, matrimonio segreto a New York

12 maggio 2016

Si è sposata in gran segreto a New York Nina Soldano, la Marina Giordano di "Un posto al sole". L'attrice 53enne è infatti convolata a nozze con il 40enne Teo Teodorescu, ingegnere greco al quale è legata da 5 anni. Il settimanale "Novella2000" li ha pizzicati felici e innamorati a scambiarsi teneri baci. "Mi sono sposata negli Stati Uniti per non essere costretta a fare inviti", racconta lei.