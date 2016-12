Il "Maurizio Costanzo Show" riparte con le confessioni di Fabrizio Corona

6 maggio 2016

Il "Maurizio Costanzo Show" torna su Rete4 con un ciclo di sei appuntamenti in prima serata, a partire da domenica 8 maggio. Protagonista dell' "Uno contro tutti" della puntata inaugurale è Fabrizio Corona, che ha scelto lo storico salotto di Maurizio Costanzo per parlare per la prima volta in tv dopo l'uscita dal carcere, accettando di rispondere alle domande di tanti ospiti, tra cui Gianluigi Nuzzi ed Enrica Bonaccorti.