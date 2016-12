Fabrizio Corona a "Verissimo": "Il carcere è tra i ricordi più belli che ho"

20 maggio 2016

Dopo i tre anni e tre mesi passati in carcere, l’affidamento ai servizi sociali e il percorso intrapreso per rifarsi una vita, Fabrizio Corona torna in tv, ospite di Silvia Toffanin, per una nuova intervista in cui si racconta senza filtri, a partire dagli anni da detenuto: "L’emozione che ho provato nel momento in cui sono uscito dal carcere non si può spiegare. - dice il fotografo - Le persone non cambiano, possono migliorare. Oggi sono una persona diversa nel modo di pormi, con la società e nei modi di rispettare la legge".