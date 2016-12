Alice Paba è la vincitrice di The Voice of Italy 4

24 maggio 2016

"Parlerò d'amore" è il suo primo singolo, un inedito che Alice ha presentato proprio alla finale in diretta. Per lei un contratto discografico con la Universal. Al secondo posto Charles Kablan del team di Emis Killa, che ha cantato "Lay me down" di Sam Smith e al terzo Elya Zambolin della squadra di Max Pezzali.



Nel corso della finale, che ha visto ospiti Francesca Michielin e i One Republic Raffaella Carrà ha annunciato il suo addio alla trasmissione, una trasmissione che non ha "brillato" mai, suscitando tante critiche e polemiche per i tanti errori, le gaffes e le inesattezze che hanno caratterizzato tutte le puntate.