"Blindspot", arriva su Italia 1 la serie che ha conquistato gli Stati Uniti

5 maggio 2016

Arriva martedì 10 maggio in anteprima esclusiva su Italia 1 " Blindspot ", la serie più vista della stagione negli Stati Uniti. Puntata dopo puntata ha tenuto con il fiato sospeso oltre 15 milioni di telespettatori, conquistando anche i Critics Choice Award. Protagonista dello show è una donna che viene ritrovata in un borsone a Times Square con il corpo completamente tatuato e che dice di non ricordare nulla del proprio passato.

Essendo priva di memoria, la donna ritrovata nel borsone assume il nome di Jane Doe (Jaimie Alexander), l’appellativo dato a coloro che perdono coscienza della propria identità. Tra gli stravaganti tatuaggi che ricoprono il suo corpo c'è il nome dell'agente dell'FBI Kurt Weller (Sullivan Stapleton). Si scoprirà che il DNA della donna corrisponde a quello di Taylor Shaw, vicina di casa di Weller quando erano bambini, che era scomparsa 25 anni prima e creduta morta. Il detective e la sua squadra iniziano così ad indagare per decifrare i numerosi tatuaggi e cercare di risolvere i misteri a lei legati, puntata dopo puntata, come un puzzle da ricomporre.



La serie è ideata e prodotta da Martin Gero e Greg Berlanti, quest’ultimo definito "il Re Mida della nuova Hollywood". A lui si devono infatti i successi di "Arrow", "The Flash", "Supergirl" e "Legends of Tomorrow".