"Amici 15", attesa ed emozione per la finalissima di stasera

25 maggio 2016

Il conto alla rovescia è finito. La 15esima edizione di "Amici" è arrivata al termine. Stasera alle 21.10 in diretta su Canale 5 scopriremo il vincitore del talent show di Maria De Filippi. Sono quattro i talenti in corsa per la vittoria: tre cantanti Elodie, Lele e Sergio e un ballerino, Gabriele. A decretare il vincitore è il pubblico a casa tramite il televoto. Ospite l'ètoile Eleonora Abbagnato.