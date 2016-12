Vinicio Capossela, il live "Polvere" arriva a Milano

28 giugno 2016

Il 29 giugno Vinicio Capossela fa tappa a Milano, sul palco del Market Sound Festival per portare live il disco "Canzoni delle Cupa". Si tratta di una delle prime date confermate del tour estivo "Polvere", a cui seguirà in autunno "Ombra" nei principali teatri italiani. I prossimi mesi saranno quindi fitti di impegni per il cantautore, che porterà in giro per l'Italia il suo nuovo progetto, uscito lo scorso 6 maggio.