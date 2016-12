Rocco sbarca nelle sale: un'immersione nell'universo della pornografia

23 settembre 2016

Trent'anni di "onorata" professione nel mondo dell'hard che Rocco Siffredi celebra con questo ultimo atto della sua carriera di pornostar. Un documentario introspettivo in cui Rocco si immerge negli abissi più reconditi della sua dipendenza dal sesso e si confronta con i suoi demoni. Dopo aver esplorato tutte le fantasie dell'animo umano ed essersi prestato ad ogni sorta di trasgressione, per il mostro sacro del sesso è anche giunto il momento di appendere i guanti al chiodo.



Per girare l'ultima scena della sua carriera, Rocco ha scelto questo documentario. Una galleria di personaggi – parenti, amici, soci e professionisti dell'industria del porno – lo accompagnano fino a questa spettacolare uscita di scena, in un road-movie corale dall'atmosfera crepuscolare. Dai pasti in famiglia nella casa di Budapest alle riprese di film pornografici a Los Angeles, dalle stradine italiane di Ortona alle ville americane della Porn Valley, il film ripercorre la storia di una vita ossessionata dal desiderio e offre uno sguardo in filigrana ai retroscena dell'industria del cinema porno, oltre allo scandalo e all'apparente oscenità. In un periodo in cui la pornografia emerge dalla clandestinità e invade il cinema tradizionale, la moda e l'arte contemporanea, è un universo a tutto tondo filmato da vicino quello che ci viene rivelato in uno stile impressionista.