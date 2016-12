Prince, 700 persone pretendono la sua eredità

10 maggio 2016

Prince è morto lo scorso 21 aprile e gli aspiranti alla sua eredità sarebbero già 700: uomini e donne provenienti da ogni parte degli Usa che sostengono di avere un qualche grado di parentela con la star. Gli avvocati hanno avuto il permesso dal giudice di chiedere che venga prelevato un campione del sangue del cantante per effettuare un test del dna, così da prevenire cause volte ad accaparrarsi quote del patrimonio dell'autore di "Purple rain".