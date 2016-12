Ozzy Osbourne e la moglie Sharon si lasciano dopo 33 anni di matrimonio

9 maggio 2016

Ozzy Osbourne e la moglie Sharon si sono lasciati dopo 33 anni anni di matrimonio e tre figli. Ad annunciarlo è il network "E! News", che al momento non parla di divorzio, ma di separazione. Secondo indiscrezioni, il frontman dei Black Sabbath avrebbe già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un hotel di Los Angeles. All'origine della rottura non ci sarebbero i problemi di dipendenze del rocker, ma un presunto tradimento con una hair stylist.

Ozzy Osbourne e Sharon Arden, figlia del manager dei Black Sabbath, Don Arden, si conobbero negli Anni Settanta, quando lei aveva appena 18 anni. Dopo essere diventata a sua volta manager del gruppo, Sharon sposò Ozzy nel 1982. Dal matrimonio – il primo per lei, il secondo per lui - sono nati tre figli Aimee (31 anni), Kelly (29) e Jack (28), questi ultimi due protagonisti insieme ai genitori del reality "The Osbourne", in onda dal 2002 al 2005 su MTV e diventato lo show più visto del network, tanto da meritarsi un Emmy.



Nella loro lunga relazione, gli Osbourne hanno dovuto fare i conti con il cancro di Sharon e i problemi di dipendenza da alcol e droga di Ozzy, che già nel 2013 avevano portato la coppia a un passo dalla rottura. In quella occasione il rocker provò a disintossicarsi "per le persone che amo di più al mondo, la mia famiglia", disse. La moglie gli restò accanto.



"Non ho mai voluto essere una donna divorziata, mai", aveva detto Sharon Osbourne in un'intervista rilasciata "Vanity Fair" nel 2011. Chissà se la pensa ancora così.