Max Pezzali e il suo nuovo amore: "L'ha attratta il mio senso dell'umorismo"

6 maggio 2016

Max Pezzali ha un nuovo amore. Si tratta di un'avvocatessa pavese, Debora, conosciuta proprio nella sua città natale, Pavia. E' quello che racconta al settimanale Grazia : "Credo che l'abbia attratta il mio senso dell'umorismo: non prendo quasi nulla sul serio, a partire da me stesso". Nonostante la vita adulta, colleziona pupazzetti: "Chi fa questo mestiere gode di una giovinezza protratta, che è 'artificiale'. Godiamocela".

Racconta al settimanale diretto da Silvia Grilli che dopo la separazione dalla moglie Martina è tornato a vivere vicino a Pavia, la città in cui è cresciuto. E proprio qui ha conosciuto la nuova fidanzata: "Viveva a Pavia e avevamo in comune tanti amici e qualche pena d'amore". Il cantante, intanto, mentre continua ad essere il coach del talent show "The Voice of Italy", ha un album in uscita il 13 maggio, intitolato "Astronave Max New Mission 2016".