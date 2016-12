Marion Cotillard, un topless che seduce... anche Brad Pitt

8 giugno 2016

Pausa relax per Marion Cotillard che a Fuerteventura in Spagna per le riprese del film "Allied" si concede un bagno in topless in compagnia di un misterioso accompagnatore, come mostrano gli scatti di Chi. A 40 anni la bella attrice sfoggia curve e forme invidiabili, le stesse che potrebbero avere conquistato il collega Brad Pitt, come si vocifera da giorni.