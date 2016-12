"Trainspotting 2", iniziate le riprese del sequel con il cast originale

19 maggio 2016

"Trainspotting" sta per tornare. Sono iniziate le riprese del sequel del cult di Danny Boyle che arriverà al cinema il 27 gennaio 2017. Nel film ci sarà l'intero cast originale con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle nei panni rispettivamente di Renton, Spud, Sick Boy e Begbie. E' l'adattamento del romanzo "Porno" di Irvine Welsh, in cui ritroviamo gli stessi personaggi creati dallo scrittore per la pellicola originale.