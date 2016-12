"Star Trek Beyond", il nuovo trailer del reboot

24 maggio 2016

E' stato diffuso il nuovo trailer di "Star Trek Beyond", terzo film del reboot della saga cinematografica ad opera del produttore J. J. Abrams. Diretto da Justin Lin, già dietro la macchina da presa di "Fast & Furious", uscirà in Italia il 21 luglio, nell'anno che vede i grandi festeggiamenti della Paramount per il cinquantenario dell'amata serie, che debuttò in televisione nel 1966. Tgcom24 vi offre la clip.