Via alla maturità per 500mila studenti: Umberto Eco e le donne al voto tra le tracce della prima prova

22 giugno 2016

Umberto Eco, le donne al voto, il rapporto padre-figlio e il Pil sono gli argomenti di alcune delle tracce della prima prova di maturità, scattata alle 8.30 per oltre 500mila studenti italiani. Il tema sul semiologo scomparso a febbraio riguarda le funzioni della letteratura. Per l'attualità, il tema parte da una riflessione sui confini. Il saggio breve in ambito tecnico-scientifico è invece sull'avventura dell'uomo nello spazio.



Il ministro Giannini ai ragazzi: "Restate concentrati" - "In bocca al lupo a tutti quanti. Spero che gli studenti abbiano rispettato i miei consigli e abbiano dormito bene stanotte. Ora concentrati ragazzi!". E' il saluto rivolto ai maturandi dal ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, dopo la lettura del codice per l'apertura del plico elettronico con le tracce. I ragazzi, ha aggiunto, "avranno un ampio spettro di possibilità per riflettere ed esprimere il loro pensiero. Ciascuno troverà la sua possibilità di scelta". Il Miur ha confermato che la prima prova è stata avviata regolarmente.