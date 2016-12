Unioni civili, Alfano a Cei:non è lasciapassare per utero in affitto

17 maggio 2016

Non si è fatta attendere la risposta del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, alle critiche del presidente della Cei, Angelo Bagnasco, alle norme sulle unioni civili. "Lo dico con il rispetto che ho sempre avuto e continuerò ad avere del cardinale Bagnasco, ma la sua interpretazione della legge, come lasciapassare per l'utero in affitto, non corrisponde a quanto in quella legge c'è scritto", ha sottolineato Alfano.