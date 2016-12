Roma, il discorso di Virginia Raggi in stile "Boris": la video parodia è virale

7 giugno 2016

Dalla "conquista" del ballottaggio per la carica di sindaco di Roma a quella del web come protagonista di una video parodia tra le più cliccate della giornata: il discorso di Virginia Raggi (M5s) sui risultati delle votazioni capitoline ha ricordato ad alcuni utenti di Facebook lo stile recitativo di Corinna, personaggio di Boris. Da qui la nascita della pagina Virginia Raggi in "Gli Occhi del Cuore", dal nome dello sceneggiato televisivo al centro della serie tv italiana.