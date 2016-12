Quirinale, Matteo Renzi si è dimesso: giovedì via alle consultazioni

7 dicembre 2016

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha lasciato il Quirinale dopo aver rassegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio con il capo dello Stato è durato quaranta minuti. Le consultazioni si apriranno giovedì al Colle dalle ore 18. Come da prassi, il presidente della Repubblica ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.