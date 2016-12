Pannella, Renzi alla camera ardente: "Una grandissima personalità"

20 maggio 2016

"Marco Pannella era una grandissima personalità, non c'è altro da aggiungere". Lo ha detto Matteo Renzi uscendo dalla camera ardente alla Camera. Il premier si è intrattenuto a parlare con Rita Bernardini, ex segretaria dei Radicali. "Pannella - ha raccontato - una volta mi sgridò perché non avevo firmato i referendum sulla giustizia. Tra i quesiti, c'era quello sulla responsabilità civile dei magistrati e Bernardini mi ha detto: se li avessi firmati...".