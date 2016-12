P.a., bozza dl "furbetti": vizi forma non cancellano licenziamento

15 giugno 2016

Vizi di forma non comporteranno l'annullamento del licenziamento. E' la novità inserita nella bozza del decreto contro i "furbetti" della P.a. pronta per entrare nel Cdm di questo pomeriggio. La violazione dei termini in cui è scandito il procedimento, si legge, "non determina la decadenza dell'azione disciplinare, né l'invalidità della sanzione irrogata, salvo che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente".