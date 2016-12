Equitalia non risparmia Renzi: "E' arrivata una cartella, 2mila euro..."

28 maggio 2016

"Ho ricevuto un messaggio da mia moglie: mi è arrivata una cartella di Equitalia da pagare". Matteo Renzi, al termine del G7 in Giappone, svela di avere un conto in sospeso con lo Stato. "Devo pagare 2mila euro. E sa perché? Mi sono perso una multa. Dovevo pagarla ma l'ho smarrita". Il presidente del Consiglio ammette ogni colpa: "Mia moglie me l'aveva data da pagare, ma io l'ho persa e poi me ne sono dimenticato".