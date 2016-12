Berlusconi in ospedale, il medico Zangrillo: "Deve pensare più a sé"

11 giugno 2016

Familiari, amici e collaboratori non fanno mancare il loro affetto a Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per l'intervento al cuore in programma martedì. Intanto il medico personale del leader di Forza Italia, Alberto Zangrillo, rompe il silenzio per parlare in dettaglio dell'operazione e non risparmia raccomandazioni dirette al suo paziente: "Io prima di tutto gli voglio bene. Mi viene da dirgli: amico mio, ma chi te lo fa fare?".