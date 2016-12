Ballottaggio Roma, Raggi: referendum su Olimpiadi? Valuteremo

8 giugno 2016

Per Virginia Raggi portare le Olimpiadi a Roma nel 2024 non è una priorità. "Occorre pensare all'ordinario, ai rifiuti, alla mobilità, e poi si potrà pensare allo straordinario. Referendum? Valuteremo", ha detto infatti la candidata sindaco del M5s. Lo sfidante nel ballottaggio, Roberto Giachetti (Pd) intanto affila le armi: "E' scappata per tutta la campagna elettorale, ora voglio confrontarmi con la Raggi sui programmi".