Amministrative, si chiude la campagna elettorale con i big in campo

3 giugno 2016

Si chiude oggi la campagna elettorale per le amministrative, con tutti i big in campo, ma senza grandi comizi. Matteo Renzi da Napoli volerà in Emilia Romagna, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sosterranno insieme Stefano Parisi a Milano. Luigi Di Maio sarà a Napoli. Il premier tornato a parlare del referendum di ottobre sulla riforma della Costituzione: "Se vincerà il Sì sarà "la fine degli inciuci", con il No si "tornerà nella palude".