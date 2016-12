Washington, la Casa Bianca isolata per una sparatoria: ferito e fermato l'aggressore

20 maggio 2016

Momenti di tensione alla Casa Bianca: l'edificio presidenziale è stato isolato e alcune strade vicine sono state evacuate per una sparatoria in zona. L'aggressore è stato subito bloccato dagli agenti. Il presidente Barack Obama non si trovava nella residenza ma alla Andrew Air Force Base, in Maryland. Dopo pochi minuti, l'allarme è quindi rientrato. L'uomo arrestato è ferito a una spalla, raggiunto dal colpo sparato da un poliziotto.