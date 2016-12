Vietnam, Obama revoca l'embargo di armi dopo 50 anni

23 maggio 2016

Il presidente americano Barack Obama ha annunciato in una conferenza stampa ad Hanoi, dove si trova in visita ufficiale, che gli Stati Uniti hanno deciso di revocare completamente l'embargo sulla vendita di armi al Vietnam. "Washington revoca il divieto di vendita di equipaggiamenti militari in vigore da 50 anni", ha detto Obama, come riferisce il New York Times online.