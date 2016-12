Usa, Sanders non molla: "Convention aperta, Hillary non ha vinto"

5 giugno 2016

"Hillary Clinton non avrà il numero richiesto di delegati per ottenere la nomination a conclusione delle primarie. Si ritroverà a dipendere dai superdelegati". Bernie Sanders, unico avversario della ex First Lady nella corsa al posto di candidato democratico alla Casa Bianca, non molla. "La convention democratica a Philadelphia sarà aperta", sottolinea il senatore del Vermont.