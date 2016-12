IN VIRGINIA Usa, il necrologio di una donna recita: "Piuttosto che votare per Trump o Clinton, preferisco morire" L'infermiera Mary Anne Noland ha deciso di lasciare il mondo... con un umoristico annuncio funebre

19 maggio 2016

Mary Anne Noland, una donna americana, è morta il 15 maggio all'età di 68 anni. Per dare il suo addio al mondo, ha optato per un necrologio... politico. "Di fronte alla prospettiva del voto sia per Donald Trump, sia per Hillary Clinton, Mary Anne Noland di Richmond ha scelto, invece, di passare nell'amore eterno di Dio" - recita l'annuncio funebre, pubblicato il 17 maggio sul quotidiano locale The Richmond Times-Dispatch.

La donna ha sempre lavorato come infermiera e, anche dopo essere andata in pensione, ha continuato a prendersi cura degli altri. Jim Noland, marito di Mary, ha dichiarato che è stato uno dei figli a scrivere il riferimento politico in apertura del necrologio, in omaggio allo spiccato senso dell'umorismo che la donna ha avuto in vita.