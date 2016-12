Usa, figlia di 11 anni venduta in cambio eroina: la madre confessa

10 giugno 2016

Una donna di 32 anni, dell'Ohio, ha ammesso di avere ripetutamente costretto a prostituirsi la figlia di 11 anni per ottenere eroina. La donna è stata dichiarata colpevole di stupro e traffico di esseri umani. La donna è anche accusata di avere somministrato eroina alla figlia numerose volte, a titolo di "ricompensa". La sentenza è attesa per il 19 luglio. Rischia l' ergastolo. A giudizio, per vari reati, è anche lo spacciatore che la riforniva di droga.