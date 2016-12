Usa 2016, Trump: nessun dibattito con Sanders, sarebbe inappropriato

28 maggio 2016

Donald Trump non terrà alcun dibattito con Bernie Sanders. In un comunicato Trump annuncia che il prossimo confronto lo avrà con chi conquisterà la nomination fra i democratici, "probabilmente Hillary Clinton o chiunque altro". "Sarebbe inappropriato avere un dibattito con chi finisce al secondo posto. Per quanto mi piacerebbe confrontarmi con Sanders, attenderò di conoscere chi sarà il candidato democratico", ha detto il tycoon.