Usa 2016, primo sorpasso di Trump su Hillary Clinton in media sondaggi

23 maggio 2016

Anche un sondaggio targato Wall Street Journal/Nbc News indica che il tycoon ha ridotto il distacco: 46% a 43%, un dato che rappresenta il margine più basso dopo il vantaggio di 11 punti che l'ex first lady aveva in aprile e che segna il suo primo calo sotto il 50% in un possibile duello con Trump.



I limiti dei sondaggi - Tutti sondaggi da prendere però con le pinze: perché quelli su scala nazionale valgono poco in elezioni presidenziali dove conta vincere i singoli Stati e perché Hillary sconta ancora la concorrenza di Sanders, mentre i repubblicani hanno cominciato a fare quadrato sul loro unico candidato, anche se restano alcune resistenze e opposizioni, pure tra i maggiori finanziatori del partito repubblicano.



Il rating sfavorevole di Hillary... - Ma per l'ex first lady si tratta di segnali preoccupanti, in una gara dove condivide con Trump un rating sfavorevole di quasi il 60%: una cosa mai successa nella storia delle presidenziali moderne. Praticamente oggi l'America andrebbe al voto con una maggioranza a cui non piace nessuno dei due probabili candidati, mobilitata solo dall'obiettivo di non far vincere l'avversario.



...e quello positivo di Sanders - A inquietare ancora di più Hillary è il fatto che invece Sanders gode di un rating più positivo che negativo: 49% contro il 41%. E che in tutti i sondaggi ha un ampio margine di vantaggio in un eventuale corsa contro Trump, compreso quello del Wsj/Nbc News: 54% a 39%. Per questo, pur considerandosi già la "nominee" dei Democratici, la Clinton ha usato toni concilianti con il senatore del Vermont, riconoscendogli il diritto di terminare la sua campagna elettorale quando preferisce e dicendosi desiderosa di parlare con lui e di "tenere in considerazione" ciò che lui chiederà alla convention del partito in luglio.